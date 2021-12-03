Başkan Savran’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, tüm dünyada engelliler ile ilgili toplumsal farkındalığın artması ve onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını dileyen Savran mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bütün engellerin sevgi, saygı, empati ve dayanışmayla aşılacağına inanıyorum. Bu bağlamda da engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olmaları için özveriyle çalışıyoruz. Engelli insanlarımızın hayata katılımı konusunda yapılan çalışmalar, engelli kardeşlerimize karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Bunu sadece görevimiz olduğu için değil, insana düşen bir sorumluluk olduğunu için de yapıyoruz. Nitekim çalışmalar sonuçlarını veriyor, spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına her alanda engelli kardeşlerimizin elde ettiği başarıları gururla takip ediyoruz. Onlar azim ve kararlılıkları bizlere de ilham oluyor. Daha nice başarılarını görmeyi yürekten diliyorum. Son olarak da, en büyük engeli sevgisizlik olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Sevgiyle birbirimize yaklaştıkça, hayattaki bir engeli daha ortadan kaldıracağız. Yaşama sevinci ile hayata tutunan, azimle mücadele eden tüm engelli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. “Engelsiz bir Türkiye” hedefine ulaşacağımız zamanların çok yakın olmasını diliyorum.”