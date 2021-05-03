Başkan Savran’dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve gerçekleştirmeyi planladığı çeşitli projelere ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Savran, Ankara’da ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ile birlikte Bakan Kurum’u makamında ziyaret eden Başkan Savran, burada Nevşehir Belediyesi’nin çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek Nevşehir’e kazandırılması planlanan yeni projeler konusunda istişarelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Savran, Nevşehir’e verdiği desteklerden dolayı Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti.

Savran, “Şehrimizin tüm sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümü noktasında Ankara’da önemli adımlar atıyoruz. Kısa süre içerisinde hemşehrilerimize önemli müjdelerimiz olacak” dedi.