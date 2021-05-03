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Başkan Savran’dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Ziyaret
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Ziyarette Nevşehir’de devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler gündeme geldi.
Nevşehir 03.05.2021, 19:17
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve gerçekleştirmeyi planladığı çeşitli projelere ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.
Savran, Ankara’da ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.
Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Savran, Nevşehir’e verdiği desteklerden dolayı Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti.
Savran, “Şehrimizin tüm sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümü noktasında Ankara’da önemli adımlar atıyoruz. Kısa süre içerisinde hemşehrilerimize önemli müjdelerimiz olacak” dedi.