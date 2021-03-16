Başkan Savran İncelemelerini Kıratlıoğlu ve İbrahim Paşa Mahalleleri İle Sürdürdü

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ederek hızlı çözümler üretmek amacıyla göreve geldikten sonra başlattığı inceleme gezilerini sürdürüyor.

Savran, haftanın ilk gününde Kıratlıoğlu ve İbrahim Paşa Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte ilk olarak mahalle muhtarları Hasan Özdemir ve Hallav Tuncay Orhan ile bir araya gelen Savran, muhtarlardan taleplerini dinleyerek birlikte incelemelerde bulundu.

Muhtarların talep ettikleri çeşitli altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli talimatları veren Başkan Savran, gittiği mahallelerde esnafları da işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Mahalle sakinleri, gençler ve esnafların belediye hizmetlerine ilişkin görüş, talep ve isteklerini dinleyerek birlikte istişarelerde bulunan Savran, çocuklara satranç takımı ve boyama kitapları hediye etti.

Önümüzdeki günlerde de mahallelerdeki incelemelerini sürdüreceğini belirten Savran, “Tüm mahallelerimize gideceğiz ve eksiklikleri yerinde göreceğiz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz ile istişareler yaparak çözüm üretip ekiplerimizi harekete geçireceğiz. Halkımızın beklentilerini karşılayabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.