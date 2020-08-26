Başkan Salaş’dan Malazgirt zaferi ve büyük taarruz mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz yıl dönümleri vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Salaş, mesajında, “ Bizlere Anadolu topraklarının kapılarını açan, ülkemiz ve dünya tarihine yön veren 1071 Malazgirt Zaferi’mizin 949. Yıldönümünü ve Zafer Haftası’nı kutluyorum” dedi.
26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da, en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olmuştur. Bu büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır.
Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tüm mensuplarını saygı ile selamlıyorum” dedi.