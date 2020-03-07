Başkan Salaş’dan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yaptığı açıklama ile kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Borsa Başkanı Salaş; "Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur" ifadelerine yer verdi.

Borsa Başkanı Salaş mesajında şu ifadelere değindi;

"Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Peygamber Efendimiz, 'Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.' Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Bu vesileyle başta eşim ve kızlarım olmak üzere Türkiye’de ve dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.