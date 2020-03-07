Başkan Salaş’dan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Borsa Başkanı Salaş mesajında şu ifadelere değindi;
"Eğer kadın umut içindeyse, o ülke de umut içindedir. Kadınlarını dışlayan, ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemezler. Kadınlarımızın hayata daha çok katılmaları için onlara yeterince fırsat tanımalı ve önlerini açmalıyız. Peygamber Efendimiz, 'Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.' Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Bu vesileyle başta eşim ve kızlarım olmak üzere Türkiye’de ve dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.