Başkan Salaş'tan Yeni Yıl Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yıla hep birlikte "merhaba" diyeceklerini belirtti.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş, mesajında, 2020 yılının tüm insanlığa ve İslam alemine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Başkan Salaş; ''2019 yılını geride bırakarak yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile dünya' ya örnek olan Nevşehir'imizde yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılı daha sizlerle birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.'' dedi.

2019 yılında ülkemizde yaşanan olumsuzlukların 2020 yılında bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Salaş, Gelecek kuşaklara daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek ideali, uğrunda çaba sarf edecek ortak bir gayenin olması gerektiğinin de altına çizdi.

Başkan Salaş; ''Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının ülkemize, ilimize, milletimize, tüm insanlığa ve üyelerimize barış, huzur, mutluluk getirmesini, daha güzel yarınların başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile dünya' ya örnek olan ilimizde, yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılı daha sizlerle birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Tüm Borsamız üyeleri ile Nevşehirli tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım." diye konuştu.