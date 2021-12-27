Başkan Salaş’ tan Mehmet Akif Ersoy'u Anma Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, vefatının 85. yıl dönümünde Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andı.

27 Aralık 1936 tarihinde hayata veda eden Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yıl dönümü nedeni ile yayınladığı anma mesajında," Mehmet Akif Ersoy, yakın tarihimizin en önemli şair ve düşünce adamlarından biridir. Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmıştır. O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanıdır.

'Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyerek istiklal mücadelesinin ve ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getiren Mehmet Akif Ersoy, satırlara döktüğü sözlerle milli birlik ve beraberliğimizi de perçinlemiştir. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin, umudunu, birlik ve beraberliğini dizeleriyle dile getiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 85'inci yıldönümünde minnet ve şükranla anıyor, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.