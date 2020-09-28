Başkan Salaş, Para Dergisine Röportaj Verdi

Türkiye’nin en çok okunan haftalık ekonomi dergisi PARA, 27 Eylül- 03 Ekim 2020 tarihli 37. Sayısında Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ile gerçekleştirdiği röportaja yer verdi.

Nevşehir Ticaret Borsası, Para Dergisi 27 Eylül- 03 Ekim sayısında yer aldı. Zengin içeriği ve rahat okunan sayfaları ile Türkiye'de güler yüzlü bir ekonomi dergisi olan ve bu özelliği ile işadamları, yöneticiler ve yatırımcıların sürekli dikkatini çeken Para Dergisi bu haftaki yeni sayısında NTB Başkanı İbrahim Salaş ile yaptığı röportajında Nevşehir’in fırsatlarını Türkiye ve dünya ile buluşturdu.

Para Dergisi yeni sayısında "Nevşehir, yatırımcıları cezbediyor” başlıklı röportajı yer alan Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, kendisine sorulan soruları cevapladı.

Nevşehir’in tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu yöresel ürünler ve lezzetleri ile de büyük önem arz ettiğini ifade eden Başkan Salaş verdiği röportajında, Nevşehir’in gerek geniş tarımsal alanları, gerekse hayvancılığa elverişli yapısı ile Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Nevşehir Ticaret Borsası tarafından yapılan çalışmalar sonucunda “Nevşehir’in sütle kavrulmuş meşhur Kabak Çekirdeği” Coğrafi İşaret Tescili ile koruma altına alındığını ifade eden Başkan Salaş, Nevşehir Ticaret Borsası olarak Nevşehir'in “Marka Kent” olması için yapılan çalışmaları anlattı. 2023 yılında tüm sektörlerde altyapı yatırımlarını tamamlamış, tarım, hayvancılık, turizm ve sanayisinin gelişiminde ve ürünlerinin markalaşmasında önemli aşamalar kaydetmiş bir kent olmayı hedeflediklerini kaydetti.

ADINDAN SÖZ ETTİREN BORSA OLDUK

Nevşehir’in Türkiye’nin son yıllarda yıldızı parlayan ve çok büyük yatırım fırsatlarını bünyesinde barındıran İller arasında yer aldığını ifade eden Başkan Salaş, Nevşehir’in dünya çapında değerleri bünyesinde barındırdığını belirtti.

Nevşehir'in Kabak çekirdeğinden, üzümüne yöresel lezzetlerinin de anlatıldığı dergide, yatırımcılara Nevşehir'in yatırım avantajlarını aktaran Salaş, tarım, turizm, eğitim ve ticaret merkezi Nevşehir'e yatırım yapmalarını tavsiye etti.