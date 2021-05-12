Başkan Salaş, "Hayatı Birlikte Yaşamak İçin Engel Yok"
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Yayınladığı mesajında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel insanların Engelliler haftasını kutlayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, "Hayatı Birlikte Yaşamak İçin Engel Yok" dedi.
Engellilik, kader mahkûmluğu, utanılacak, hayata küsülecek, saklanacak, gizlenecek bir durum da değildir. Hiç kimsenin, ileride engelli olmamak için de bir garantisi yoktur. Bu nedenle özel insanlarımızın sorunlarını paylaşmak ve engelleri aşmak hepimizin görevidir. “ dedi.
Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve herkesin hayat süreci içerisinde bir gün engelli olabileceği bilinci ile, Engelliler Haftasını kutlarken; onları sevgiyle kucaklayarak ailelerine ve tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum” diye konuştu.