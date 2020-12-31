Başkan Salaş'dan Yeni Yıl Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, İnsanların bir daha hatırlamak istemeyeceği, mümkün olsa hafızalarından sileceği, sevdiklerini kaybettiği, sevdiklerine dokunamadığı, bunlar yetmezmiş gibi, depremlerin, afetlerin sıkça tuz biber olduğu, maddi ve manevi güçlükler yaşadığımız, 2020 yılını geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yıla hep birlikte "merhaba" diyeceklerini belirtti.

Nevşehir iş dünyası olarak 2021 yılından umutlu olduklarını belirten İbrahim Salaş mesajında, herkese sağlık, huzur ve mutluluklar diledi. ​

Başkan Salaş yeni yıla ilişkin mesajında şunları ifade etti:

2020 yılında ülkemizde yaşanan olumsuzlukların 2021 yılında bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Salaş, Gelecek kuşaklara daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek ideali, uğrunda çaba sarf edecek ortak bir gayenin olması gerektiğinin de altına çizdi.

Başkan Salaş; ''Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının ülkemize, ilimize, milletimize, tüm insanlığa ve üyelerimize sağlık, barış, huzur, mutluluk getirmesini, daha güzel yarınların başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile dünya' ya örnek olan ilimizde, yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılı daha sizlerle birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Borsamız üyeleri ile Nevşehirli tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım." diye konuştu.