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Başkan Salaş'dan Öğretmenler Günü mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Nevşehir 23.11.2020, 13:48
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, yayınladığı mesajla bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Türkiye’nin yapılanmasında en önemli görevi öğretmenlerin üstlendiğini vurgulayan Başkan Salaş; "Bu duygu ve düşüncelerle, Millet Mektepleri’nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Mevla’mdan rahmet diliyor, Bizlere; sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, ilimi, bilimi, kısacası iyi ve başarılı bir insan olma yolunda gerekli olan her değeri öğreten öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.