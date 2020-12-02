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Başkan Salaş'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Nevşehir 02.12.2020, 12:12
Bu nedenle toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinç düzeyi yüksek bir toplum olmalı, bunun için gayret göstermeliyiz. Engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisi ile tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyor; aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam ve engelsiz bir dünya dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.