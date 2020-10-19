Başkan Salaş'dan '19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı'

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Salaş, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Salaş mesajında şu görüşlere yer verdi: “Muhtarlık müessesesi; demokrasimizin, yönetim sistemimizin, kültürümüzün ve toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Halkımızın tercihi ve seçimiyle iş başına gelmiş muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor, selam, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” dedi.