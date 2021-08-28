Başkan Salaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, STK temsilcileri ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıya katılan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir süre görüştü.

Başkan Salaş görüşmede Nevşehir Ticaret Borsası tarafından yürütülen projeler ve faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı hakkında da kısa bilgiler veren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, “Kapadokya alan Başkanlığında düzenlenen toplantıda Tarım, Turizm ve Sanayi sektörlerinin sorunları masaya yatırılarak sektör temsilcilerinin talepleri ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdeki konular değerlendirildi.​ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a ilimiz ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve aciliyet arz eden sorunlarla ilgili bilgiler aktardık. Gereğinin yapılmakta olduğunun bilgisini aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.