Başkan Salaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Borsa Başkanı Salaş Mesajında; “Günümüzde her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Basın, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğidir. Bu yönüyle demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Yazılı, işitsel , görsel ve İnternet medyacılığı aracılığı ile yaşadığımız il, bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedir.

İlimizde ki basın-yayın çalışanlarının bu sorumluluk bilinciyle yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların ilimiz Nevşehir'in her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; ilimiz Nevşehir'de ve bölgemizde duyarlı, sorumlu ve özverili şekilde görevini yerine getiren değerli basın mensupları nezdinde tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde kaydetti.