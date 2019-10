Başkan Rasim Arı Hizmette 6 Ayını Değerlendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, düzenlediği basın toplantısında göreve geldiği günden bu yana 6 aylık süreçte yaptığı çalışmaları anlattı. Arı, “Bu şehrin insanlarını hak ettikleri hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Seçimlerden önce ne söz verdiysek hepsini hayata geçireceğiz.” dedi.

Kapadokya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda; Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş ve Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş ile şehirdeki 22 ayrı mahallede yaşayan 110 bin vatandaşa hizmet götürebilmek için tüm personeller ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını ve 6 ay gibi kısa bir sürede şehre değer katacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, seçimlerden önce vatandaşlara söz verdiği projelerinin bir kısmının 6 ay içerisinde hayata geçtiğini söyledi.

‘Nevşehirli hemşerilerimiz her şeyin en güzeline layık’ diyen Başkan Arı, şehrin alt yapıdan ulaşıma, eğitimden, turizme, spordan kültür ve sanata, temizlikten ağaçlandırma çalışmalarına, istihdamdan imara kadar bir çok önemli problemine çözüm üretebilmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Arı, yapılan hizmetlerdeki katkılarından dolayı Nevşehir Valisi İlhami Ataş, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Özel İdaresi, belediye meclis üyeleri, belediye personelleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

‘ŞEHRİN ALT YAPI SORUNUNU TAMAMEN ORTADAN KALDIRIYORUZ’

Nevşehir’de fiziksel değişimi gerçekleştirmek amacıyla ilk olarak alt yapı çalışmalarına başladıklarını belirten Arı, Mustafa Paramaksız, Lale, Saatçi Hoca, Gazhane, Belediye ve Tahmis Caddelerinin içme suyu hatlarını tamamen yenileyerek sağlam bir alt yapıya kavuşturduklarını ifade etti. Arı, “Bu bölgelerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrin 30-50 yıllık içe suyu borularını tamamen yeniledik. Hem halkımızı daha sağlıklı ve temiz içme suyu ile buluşturduk hem de gelecek nesiller için sağlam bir alt yapı oluşturduk. Bunu yaparken bu bölgelerde ayrıca daha önce olmayan ve aşırı yağışlarda ciddi sorunlara sebep olan yağmur suyu drenaj hatlarını da yaptık. Sonrasında yaptığımız asfalt çalışmaları ve çevre düzenlemeleri ile şehrimizin çehresi değişti. 6 ay içerisinde yaklaşık 33 bin metre kare sıcak asfalt çalışması yaptık.Buçalışmaları tüm mahallelerimize yayacağız. Alt yapı problemi olan hiçbir mahallemiz kalmayacak” dedi.

Şehir merkezine yıllık ortalama 11 milyon metre küp su verildiğini ancak bunun sadece 5,3 milyon metre küp bölümünün faturalandırıldığını ifade eden Arı, alt yapıdaki sorunlardan dolayı yıllık ortalama 4 Milyon TL içe suyundan belediyenin zarar ettiğini açıkladı. Yapılan alt yapı çalışmaları ile birlikte bu kayıp oranının da ciddi oranda azaltılacağını vurgulayan Arı, alt yapı ile birlikte şehre yeni su kaynakları ve su depoları kazandırmak için de çalışmalar yürüttüklerinden bahsetti.

Son olarak bugün 15 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun temelini attıklarını açıklayan Arı, “Temelini attığımız bu su depolarımızın biri bu yıl sonuna diğer ikisi önümüzdeki yılın ilk aylarına kadar yapımı tamamlanacak ve hizmet vermeye başlayacak. Bu depoların da hizmete girmesi ile birlikte daha önce 9 bin 400 ton olan su depolarının kapasitesi 24 bin 400 tona çıkacak. Bu sayede yaz aylarındaki su kesintilerini ciddi oranda azaltacağız. Bir yandan da yeni su kaynakları konusunda çalışmalarımız var. 6 aylık süreçte su kaynaklarımızı yüzde 15 oranın da arttırdık. Kısa sürede bu rakam da yüzde 25’ler seviyesine ulaşacak. Vatandaşlarımız tüm çalışmalarımız tamamlandığında artık içme suyu sıkıntısı yaşamayacaklar” diye konuştu.

‘KENT ORMANI DÜZENLENEREK HİZMETE AÇILACAK’

“Kahveci Dağının yolunu 2 bin 750 metre asfalt yaptık. Bunu yaparken bazı kesimlerden eleştirilerde oldu ancak biz kararımızdan geri dönmedik. Bu şehirde yaptığımız her bir operasyonun belli bir amacı var. Bütün yaptığımız işleri stratejik bir plan ve eylem kapsamında gerçekleştiriyoruz. Geleceğin Nevşehir’ini oluşturmak için yapmamız gereken işler var. Şehrin nefes alacak bir noktaya ihtiyacı vardı. Her şehirde bir tepe var ve o tepede de hem şehri izliyorsunuz, hem insanlar burada buluşuyor hem de şehrin yemeğini, kültürünü tanıyorsunuz. Bizim şehrimizde de bu nokta Kahveci Dağındaki Kent Ormanı olacak. Burası şu anda Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ama anlaşmayı yaptık ve bize devroluyor. Devir işlemi öncesinde alt yapısı tamamen onlar tarafından yapılacak. Burada ilk etkinliğimizi geçtiğimiz haftalarda yaptık. Gerçekleştirdiğimiz Uçurtma Şenliğine binlerce vatandaşımız geldi. Buradaki düzenleme çalışmalarımız tamamlanınca bu alan şehrimize değer katacak. “

‘110 BİN AĞAÇ DİKECEĞİZ’

Arı, şehirde büyük önem verdiklerini ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamaya imza atarak, kentte yaşayan 110 bin kişi için 110 bin ağaç dikileceğini bildirdi.

Her biri 6-7 metre boyunda olan ağaçların kentin çeşitli noktalarına dikileceğini, şu ana kadar yaklaşık 15 bin adedinin dikildiği bu çalışmanın belediye bütçesinden hiçbir harcama olmadan gerçekleştirileceğini belirten Arı şöyle konuştu,

"Daha temiz ve daha yeşil bir Nevşehir için kolları sıvadık. Şehrimizin her bir noktası pırıl pırıl ve yemyeşil olacak. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Vatandaşlarımızın daha güzel bir şehirde yaşamaları en büyük arzumuz. Biz, Nevşehir'i Türkiye'ye değil, dünyaya örnek bir şehir yapma derdindeyiz. Bu şehir için ne söz verdiysek hepsinin arkasındayız. Tek tek bunları gerçekleştireceğiz. Ağaçlandırma seferberliği de bunlardan biriydi. Şehrin dört bir yanına bu ağaçlarımızı dikeceğiz."

‘Biz şehrimize ağaç dikmek için bahane arıyoruz’ diyen Başkan Arı, şehirdeki tüm yeni doğan ve ölenler için oluşturdukları Vefa Ormanı’na her geçen gün yeni fidanların dikildiğini ve bu fidanların bakımına büyük önem verdiklerini belirterek, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez’in Belediye Caddesi’ndeki ağaçların neden söküldüğüne dair eleştirilerini cevaplandırdı. Arı, “Belediye caddesinde veya şehrin farklı caddelerinden söktüğümüz ağaçların sebebi şudur. Bazıları ömrünü tüketmiş bazıları esnafları rahatsız edecek ağaçla türleri uygun olmadığı için esnaf rahatsız biz rahatsızız bakımı zor bunları özellikle benim talimatımla sökülmüştür. Ancak ikinci bir talimatım var. 32 adet ağaç sökmüşüz. Yeni oluşturduğumuz alanlara dikiyoruz. Biz hizmet ederken ne mağdur ederiz ne başka şeyler söyleriz. Çünkü bizim şehrimize her yıl 110 bin ağaç sözümüz var. Bunun şuanda 15 binine yakınını diktik. Her yeni doğan çocuğumuz için ağaç dikiyoruz. Bugün dikelim yarın bırakalım yapmıyoruz. Ağaçlarımızın her gün bakımlarını yapıyoruz. Ya vicdanlı olun arkadaşlar. Eleştirin ama doğru eleştirin. Mutlaka bizim hatamız vardır. Dersimize çalışmadığımız yerlerden eleştirmek lazım. Ben ağaç dikmek için gece gündüz çalışıyorum. Yakında Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde bir ağaç dikme kampanyası var. Orada her ile 10 bin veriliyorsa Nevşehir’e 30 bin verilecek. İkili ilişkilerimizi kullandık, şehre verilecek rakamı 3 katına çıkarttık. Dolayısıyla buradan yaptığınız eleştiriler tutmaz. Dolayısıyla o söktüğümüz ağaçları da sağa sola atmıyoruz. Ağaçları yeni oluşturduğumuz alanlara dikiyoruz. Herhalde CHP İl Başkanı ara bir özür diler. Özür dilemek bir erdemdir. Biz eleştirilmez değiliz. Ama yaptığımız işi en güzel şekilde yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Her türlü eleştiriye edep ve adap çerçevesinde vermeye hazırız. Biz kavganın tarafı değil birlik ve beraberliğin tarafıyız” dedi.

‘KATLI OTOPARK MÜJDESİ’

Şehrin en büyük problemlerinden bir tanesinin otopark sorunu olduğunu ve bunla ilgili hazırlanan projenin kısa sürede hayata geçirileceğini açıklayan Arı, şehir merkezine 3 ayrı katlı otopark yapılacağının müjdesini verdi.

İlk olarak 300 araçlık katlı otoparkın kısa sürede yap-işlet-devret modeli ile hizmete kazandırılacağını açıklayan Arı, “Bu otoparkların birini Belediye Caddesi’ne birini eski peynir pazarının olduğu bölgeye diğerini ise Gülbahçe yanına yapıyoruz. Otoparklarımızın hizmete girmesi ile birlikte caddelerdeki park yasakları başlayacak. Bu sayede şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Bu konuda da vatandaşlarımıza seçimden önce söz vermiştik ve bu sözmüzüyerine getiriyoruz.” Diye konuştu.

‘DÜNYANIN EN BÜYÜK YERALTI ŞEHRİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dünyanın en büyük yeraltı kentinin bulunduğu Nevşehir Kalesi civarında yapılan çalışmaların devam ettiğini ifade ederken bu alanın kısa sürede turizme kazandırılacağını aktardı. Bu alanda 200 milyon Dolarlık bir yatırımın gerçekleştirileceğini ve bu yatırımı yapmak için 5 ayrı ülkeden yatırımcıların talip olduğunu söyleyen Arı, bölgenin turizme açılmasının şehir ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Nevşehir Kalesi etrafının içerisinde gezi alanları, butik oteller, amfi tiyatro, galeriler, eski mesleklerin ve bölge kültürünün tanıtımının gerçekleştirileceği alanlarla birlikte bölge ve Türk turizmine de ciddi katkılar sağlayacağına inandığını söyleyen Arı, “Kale bölgesinin turizme açılması konusunda yaptığımız tüm hizmetler tamamen kale bölgesinin turizme açılması yönündedir. Biranda sabah gelip burayı açayım diyemiyorsunuz. Burasının sit problemi vardı. O kadar zor ki bürokraside iş çözmek. Bir de onların içinden gelip onların hangi kafada olduğunu bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ona rağmen o kadar zorlandık ki ama hamdolsun sit alanı açısından istediğimiz noktaya getirdik. Nevşehir Kalesi etrafını şehre katma değer kazandıracak, şehrin marka şehir haline gelmesini sağlayacak, istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak hale getiriyoruz. Koruma Amaçlı İmar planı konusunda çalışmalarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.

HAYVAN KASABASI TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK’

Seçimlerden önce Nevşehirlilere verdiği sözlerden birinin de Hayvan Kasabası olduğunu söyleyen Arı, Nevşehir Belediyesi öncülüğünde yapımı tamamlanan Hayvan Kasabası’nın hizmete girdiğini söyledi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki Katı Atık Tesisi yanında, yaklaşık 42 bin metre karelik bir alanda bulunan Hayvan Kasabasının 18 bin metre kare uygulama alanına sahip olduğunu ve içerisinde; kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, hayvan hastanesi, eczane, karantina binası, ameliyathane, otopark, ilk kabul binası, idari bina, sosyal tesis, poliklinik, kedi-köpek evleri ve serbest gezi alanlarının yer aldığını kaydeden Arı, kasabanın, birçok yönüyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı. Sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla kurulan tesisin sokak hayvanlarına yönelik Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri olduğunu belirten Arı, Hayvan Kasabasında sokak hayvanlarına yönelik bakım, tedavi ve eğitim hizmetlerinin çok daha modern şartlarda yapılacağını söyledi.