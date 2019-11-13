Başkan Kaya ve beraberindeki heyetten Artunay’a geçmiş olsun ziyareti

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberindeki heyet İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Artunay’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kaya’ya Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi ve il yönetim kurulu üyeleri de eşlik ettiler.