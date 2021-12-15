Başkan İlhan Kaya “İpin İl Başkanı haddini aşmasın”

MHP İl Başkanı İlhan Kaya açıklamasında “İp’in İl Başkanı sanırım Nevşehir’de yeterli desteği bulamamış olacak ki, dönüp dolaşıp davamıza ve partimize saldırarak prim yapma gayreti içindedir. Ancak bugün CHP ve hdp’nin gemisine binmiş partisinin ve kendisinin söyleyeceği her şey lafı güzaftır. 80 öncesini yaşı itibariyle unutmuş ki bugün terörist sevicilerin hepsini savunacak ve kucaklayacak duruma gelmiştir. Bu acı bir durumdur kendisine acilen tavsiyemiz bu kendini inkâr eden tutum ve davranışları bırakıp kenara çekilmesidir. Konuşmalarından ve açıklamalarından anlaşıldığı üzere siyaseti de tam kavrayamamış olduğu aşikârdır. Biz ona bunları öğretecek değiliz ama sanmasın ki her konuştuğuna cevabımız yok ama boş laflarla ülke yönetmeye talip olunmaz. İktidarı eleştirebilir ancak kendi politikasını ve siyasetini ortaya koymadan sadece iktidar eleştirmenliği ile iktidara gelinemeyeceğini anlaması gerekir. Magazinsel bulduğu konular da açıklama yaparak varacağı yer dedikodu kazanı kaynatanların yanı başı olacaktır. İpin İl Başkanı şunu unutmasın; dün bu davanın için de olmak ona sınırsız ve haddi aşan eleştiri hakkı vermez, kendisine gelmeli aynı Genel Başkanı gibi bir yerlere geldiyse bunu Milliyetçi Hareket Partisine borçlu olduğunu unutmamalıdır. Biz de ona sürekli bunu hatırlatmak zorunda kalmamalıyız. Dünü, Genel Başkanı unutmuş olabilir kıymet bilmek meziyettir ama Ömer Ay'ın unutması yakışık almaz, acilen yanlışlarından dönmesini temenni ediyoruz. Allah hdp'ye kör kütük sarılan ve medet uman tüm siyaset zavallılarını da ıslah etsin diyoruz” diye konuştu.