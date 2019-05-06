Başkan İbrahim Salaş’tan Ramazan- ı Şerif Mesajı

Ne mutlu bizlere ki şu kısacık ömrümüzde, rahmet ve mağfiret mevsimi olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha, hep birlikte karşılamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu rahmet ve mağfiret iklimine kavuşturan Yüce Mevla’ya şükürler olsun. İnsanlık âlemini, kardeşlik, barış ve huzur iklimine davet eden, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı sosyal hayatın en ulvi dayanakları olarak kabul eden dinimizde, Recep, Şaban ve Ramazan ayları özel bir önem taşımaktadır.

Bu mübarek mevsimde insanlık, yeryüzünü kıyamete kadar aydınlatmak üzere nazil olmaya başlayan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim rehberliğiyle cahiliye devrini geride bırakarak, kardeşlik, barış ve huzur ikliminin kapısını aralamıştır. Onbir ayın sultanı olarak bizleri büyük bir huzur ve huşu ile kucaklayan Ramazan-ı Şerif’i hasretle bekleyen gönüllerimiz, inşallah bu aydan doyasıya nasiplenecektir.

Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olarak adlandırılan bu ay içinde iftar sofralarımızda fakir ve muhtaç durumdaki kardeşlerimize yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olacaktır. Komşumuzdan başlayarak, dünyanın herhangi bir köşesinde fakr’ü zaruret içerisinde yaşam mücadelesi veren Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatmak, onların ihtiyaçlarını temin etmeye gayret etmek yüce rabbinin rızasını dileyen herkes için büyük bir fırsattır. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadet ve duaların, yüreklerimizde gürleyen şefkat ve merhamet duygularımızın en yakın çevremizden başlayarak bütün yurdumuza ve insanlık âlemine uzanan hoşgörü iklimine dönüşeceğine gönülden inanıyorum.

beş yıldan beri ensar-muhacir anlayışı içinde gönlünü ve sofrasını mazlum kardeşlerine açan Şehrimizin kıymetli hayırseverleri, inanıyorum ki bu ramazan-ı şerif ayında da misafirlerimize yardım elini en güzel şekilde uzatacaklardır. İnsanlık âleminin geçmiş hata ve kusurlarından arınmak, yeryüzünde yaşanan acıları sona erdirmek ve geleceği en güzel şekilde inşa edebilmek için bu mübarek günleri bir fırsat olarak değerlendirmesini, Ramazan bolluk ve bereketiyle kuracağımız iftar sofralarımızı kimsesiz, fakir ve yardıma muhtaç kardeşlerimizle paylaşabilmenin huzur ve mutluluğunu yaşamayı temenni ediyorum.

Mübarek Ramazan’ı Şerifin inancımızın en güzel ifadesi olarak yeryüzünde kardeşlik, barış ve huzura vesile olmasını, ecdadımızdan intikal etmiş haslet ve faziletlerimizi en güzel şekilde yaşayabilmeyi, ilimiz, ülkemiz ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Başta güzel Şehrimiz Nevşehir'in, ülkemizin ve bütün İslam âleminin Ramazan-ı Şerifleri kutlu olsun.