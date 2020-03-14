Başkan İbrahim Salaş'tan 14 Mart Mesajı

Başkan Salaş yayınladığı mesajında, "Bir nefeslik sıhhatin bile değeri ölçülemezken, bizim sıhhat ve sağlığımız için yedi gün yirmi dört saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına şükran ve minnet borçluyuz" dedi.

“En kutsal mesleklerden olan, tıp alanında çalışanlarımızın, gece gündüz ayrımı yapmadan sağlımız için mücadelesi hiçbir maddi karşılıkla ödenemez” diyen Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu gün, onların kıymetlerinin hatırlanması için yalnızca semboldür. Tüm sağlık çalışanlarımız bizler için her gün değerlidirler. Tarihimizden biliyoruz ki, İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. 14 Mart 1919’da İstanbul’u işgal etmeye kalkanlara karşı direnen tıbbiyelerden miras kalan milli ruhu hiçbir güç söndüremeyecektir. Sağlık çalışanlarımızın 101 yıl öncede olduğu gibi hem milli duygulara sahip çıkan ruhu, hem de mesleklerini icra edişleri bizlere güven veriyor. Bu vesilelerle; Hekimlerimizin, hemşirelerimizin, Ebelerimizin, Sağlık Memurlarımızın ve Tüm Tıp Camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz. Bu günün anısına hayatta olmayan değerli Hekimlerimizi de saygıyla anıyor ve Allah’tan Rahmet diliyoruz”.