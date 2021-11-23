Başkan İbaş'tan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenler Günü Mesajı:

Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın güneşi sevgili evlatlarımızı emanet ettiğimiz; onları ilmin, bilimin ve manevi değerlerimizin ışığında büyük emek ve fedakarlıklarla yetiştiren değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tüm kalbimle kutluyorum.

Karşılığı maddi olarak ölçülemeyecek kadar saygın ve kutsal; sevgi, şefkat ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra eden öğretmenlerimiz, sadece evlatlarımızı değil tüm yarınlarımızı şekillendirmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Başöğretmenlik’ ünvanının verildiği gün olan 24 Kasım tarihinin ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanması da öğretmenlerimize verilen değerin en büyük göstergesidir.

Bu vesileyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eğitim şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor; kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Celal Alper İBAŞ

Avanos Belediye Başkanı