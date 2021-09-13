Başkan Güneş'e genel hizmet ödülü

NEVŞEHİR(MHA) Kendisine bu ödülü layık gören dergi yönetimine ve ev sahipliği dolayısıyla Malatya Belediye Başkanına teşekkür eden Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, "Kent ve Başkan Dergisi tarafından organize edilen Türkiye genelindeki Belediyelerin Çalışmaları ve projeleri kapsamında yapılan oylama sonucunda bizleri Genel Hizmet Kategorisinde ödüle layık gördükleri için seçmenlerimize, Kent ve Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Okan Geçgel'e ve ev sahipliği için Malatya Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ederim" diye konuştu.