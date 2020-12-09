Başkan Ekici’den Yerel Esnafa Destek Kampanyası

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici başta salgın hastalık olmak üzere, yaşadığımız ekonomik krizden, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de milletçe el ele vererek aşacaklarını söyleyerek ‘Mümkün olduğu kadar Nevşehir halkının yerel esnaftan alışveriş yapmasını sağlamalıyız. Bu nedenle Alışverişini yerel esnaftan yap. Esnafına sahip çık kampanyası başlattık’ dedi.





Başkan Ekici yaptığı açıklamada, Esnaf ve sanatkârın sadece devletin değil, halkın da desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek "Her zaman sizlerin yanında olan, yemediğini size yedirmeyen, veresiye defterini açan, ‘yoksa sonra verirsin’ diyen, ‘gel bir bardak çayımı iç’ diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazenizde, düğününüzde yanınızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen, kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk Lirasının değer kazanması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür. ‘Esnafına sahip çık’ çağrımızın esnafımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Unutmayın, esnaf bu şehrin kalbidir " dedi.