Başkan Çiftci, Umrecileri uğurladı

Gülşehir'in tarihi Kurşunlu Camii bahçesinde umre kafilesi için düzenlenen uğurlama programına katılan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Umreci Gülşehirlilerden kutsal topraklara selam götürmelerini ve bol bol dua etmelerini istedi.

Gülşehir Müftüsü Talat İlbahar'ın yaptırdığı duaya iştirak ederek Belediye Başkanı Çiftci, umreye gidecek kafiledeki vatandaşları tek tek uğurladı.

Uğurlama programında umre kafilesi ile tek tek ilgilenen ve helalleşen Başkan Çiftci, böyle mübarek bir günde kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek için yola çıkan umrecilerin ibadet ve duaların kabul olmasını dileğinde bulundu. Hayırlarla gidip hayırlarla dönüp sevdiklerine kavuşmaları temennisinde bulunan Başkan Fatih Çiftci, "Gülşehirimize, özellikle milletimize, devletimize ve ülkemize dua edin. Önemli bir süreçten geçiyoruz. İnşallah dualarınızı Cenab-ı Allah kabul buyurur. Yolunuz açık olsun" dedi.

Umrecilere kutsal beldelerde geçen günleri en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Gülşehir Müftüsü Talat İlbahar, şu anda Allah’ın misafiri olarak yola çıkacaksınız. Siz oraya ibadet için gidiyorsunuz. Zamanınızı tavaf ederek, namaz kılarak, Kur’an okuyarak, geçirmeye çalışın" tavsiyelerinde bulundu.

Umre yolculuğunun çok müstesna bir yolculuk olduğunu belirten Müftü İlbahar, bütün Umre yolcularının bu bilinçte hareket etmelerini isteyerek, en güzel şekilde umre yapıp gelme dileğinde bulundu. Müftü İlbahar, Kâbe’de ülkemiz ve bütün Müslümanlar” için dua istedi.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, Gülşehir İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlilerinin icra ettikleri ilahi ve salavat-ı şerife dinletileri ile umreciler kutsal topraklara uğurlandı.