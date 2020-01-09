Başkan Çiftci'nin Dik Duruşu Firma Yetkililerini Harekete Geçirdi
Yapımı tamamlandığı iddia edilerek 30/12/2019 tarihinde kesin kabulünün yapılması planlanan içme suyu ve kanalizasyon hattı projesini Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'nin eksikler nedeniyle kabulünü yapmaması ilgili firmayı harekete geçirdi. Başkan Çiftçi'nin kararlı duruşu sonunda ilgili firma eksiklerin yapılması için çalışma başlattı.
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından İlbank Kayseri Bölge Müdürlüğü Muayene Kabul Komisyonu ve yüklenici firma yetkililerine tespit edilen eksiklikleri komisyona iletmesi üzerine yüklenici firma ekipleri, 240 adet muayene bacası ve 3 kilometre tıkalı olan kanalları açmaya başladı.
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından yapılması için 30 gün ek süre verilerek 250 adet eksik parsel bağlantı vanalarının tamamlanması, su depolarının fiziki eksikliklerinin giderilmesi ve depoda olması gereken ekipmanların yerine getirilmesi içinde çalışma başlatan yüklenici firma ekipleri, ayrıca ilçe genelinde yaklaşık 100 kamyon hafriyatın temizlenmesini tamamladı.
Dik duruşları sayesinde yetkili firmanın bu eksikleri gidermek için çalışma başlattığını, yapılan çalışmalar sonrası tekrardan bir tespit çalışması yaparak eksiklik olmaması durumunda kesin kabulü yapacaklarını bildiren Çiftçi, hala istenilen düzeyde eksikliklerin giderilmemesi durumunda kesinlikle kabulünün yapılmayacağını kaydetti.