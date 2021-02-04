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Başkan Çiftci İçişleri Bakanı Soylu İle Görüştü
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci Gülşehir’e yapılacak bir dizi yatırım çalışmaları kapsamında görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya gitti.
Nevşehir 04.02.2021, 08:13
Projeler kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapan Başkan Çiftci ziyaretleri sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştü.
Bakan Soylu da, projelerin önemli projeler olduğunu ve Gülşehir’in çehresini değiştireceğini ifade ederek Başkan Çiftci'ye yürüteceği çalışmalarının takipçisi ve destekçisi olacağının sözünü verdi.