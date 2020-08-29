Başkan Beşer'den kutlama mesajı

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Beşer yayınladığı kutlama mesajında; "Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilân ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümünde, millet olarak hep birlikte bu günü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. 30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuş, Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, Ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.