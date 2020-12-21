Başkan Arı’nın Yeni Sürprizi Büyük Beğeni Topladı

Nevşehir Belediyesi tarafından Göre yolu üzerinde bulunan Mostar Köprüsü’nün bulunduğu alana gösteri havuzu yapılıyor.

Yaklaşık 2 bin metre karelik bir alanda oluşturulacak ve etrafında lavanta bahçelerinin bulunacağı havuzda her akşam ışık ve su gösterileri yapılacak.

Yerli ve yabancı turistlere müzik eşliğinde görsel bir şölen sunacak olan havuzda ayrıca sinevizyon gösterilerinin yapılacağı su perdesi yer alacak.

Müziğin ritmine göre gerçekleşecek olan su ve ışık gösterileri sırasında su perdesi üzerine Kapadokya’nın eşsiz güzellikleri yansıtılacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yapımı devam eden havuz için hazırlanan animasyon filmini akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından ‘1 Nisan’ı bekleyin’ notuyla paylaştı.

Kısa sürede binlerce kez izlenen video gerek Nevşehirli vatandaşlar gerekse de Arı’nın yurt içi ve yurt dışındaki takipçilerinde büyük heyecan uyandırdı.

Arı, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince beton haznelerinin yapımı tamamlanan havuz için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce mekanik ve elektrik aksamlar için çalışma başlatıldığını söyledi.

2 bin metre karelik bir alanda Dubai’de bulunan gösteri havuzunun bir benzerinin oluşturulacağını ve burada her akşam müzik eşliğinde ışık ve su gösterilerinin yapılacağını anlatan Arı, havuzun etrafına ise 30 bin lavanta fidesinin dikilerek muhteşem bir lavanta bahçesi oluşturulacağını kaydetti.