Başkan Arı’dan İhtiyaç Sahibi 400 Öğrenciye Kışlık Bot Hediyesi

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in 22 farklı mahallesindeki fakir ve dar gelirli ailelerin çocuklarının soğuk kış günlerinde ayaklarının üşümemesi için 400 çift bot aldı. Kızlar ve erkekler için farklı renk ve modellerde hazırlanan botlar, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün bulunduğu Paşa Konağı’na aileleri ile birlikte gelen çocuklara dağıtıldı.

Törende çocuklarla yakından ilgilenen ve çocukların botlarını tek tek kendisi giydiren Başkan Arı, çocuklara ayrıca çeşitli hediyelerde dağıttı.

Dağıtılan ayakkabılar öğrencilerin yüzünü güldürürken Başkan Arı’da bu sevince ortak oldu.

İmkânlar ölçüsünde her zaman fakir ve dar gelirli vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Arı, bu gibi projelere destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Arı, “Nevşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra özellikle dar gelirli insanlarımıza yönelikte ihtiyaçlar noktasında, imkânlar ölçüsünde destek çıkıyoruz. Bugün de gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, minik çocuklarımızın yüzlerinin güldürmemizde katkıları bulunan kıymetli dostumuz Birlik Vakfı Genç Teşekkülü olan Genç Birlik Ankara İl Başkanı Ebubekir Türkmen ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.