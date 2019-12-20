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Başkan Arı’dan İhtiyaç Sahibi 400 Öğrenciye Kışlık Bot Hediyesi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’deki çeşitli okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için 400 çift bot dağıttı.
Nevşehir 20.12.2019, 19:11
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Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in 22 farklı mahallesindeki fakir ve dar gelirli ailelerin çocuklarının soğuk kış günlerinde ayaklarının üşümemesi için 400 çift bot aldı. Kızlar ve erkekler için farklı renk ve modellerde hazırlanan botlar, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün bulunduğu Paşa Konağı’na aileleri ile birlikte gelen çocuklara dağıtıldı.
Törende çocuklarla yakından ilgilenen ve çocukların botlarını tek tek kendisi giydiren Başkan Arı, çocuklara ayrıca çeşitli hediyelerde dağıttı.
Dağıtılan ayakkabılar öğrencilerin yüzünü güldürürken Başkan Arı’da bu sevince ortak oldu.
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