Başkan Arı'yı Ziyaret Eden İş İnsanı Leblebici'den Yatırım Sözü

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’nin de bulunduğu ziyarette, İş insanı Muzaffer Leblebici Başkan Arı’ya Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı, yakın dostluk ilişkisi içerisinde bulunduğu Muzaffer Leblebici’nin bir dönem Nevşehirspor kulüp Başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Türkiye’nin ekonomik anlamda büyümesi adına taşın altına elini sokan iş insanlarından biri olarak Leblebici’den Nevşehir’de de taşın altına elini sokması çağrısı yapan Arı, büyüyen ve gelişen Nevşehir’de iş insanlarının da ciddi bir katkısının olması gerektiğine inandığını kaydetti.

Nevşehir’in yanı sıra Düzce, İstanbul ve Gaziantep’deki işletmelerde çok sayıda insanın istihdamını da sağlayan iş insanı Muzaffer Leblebici’de, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın bu çağrısına kayıtsız kalmadı ve 150-200 kişinin istihdam edilebileceği bir işletme sözü verdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı’da, iş insanı Muzaffer Leblebici’ye teşekkür etti. Ziyarette AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’de, Nevşehir’de istihdamın artırılması yönündeki her çalışmanın destekçisi olacaklarını dile getirdi ve iş insanı Muzaffer Leblebici’ye teşekkür etti.