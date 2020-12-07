Başkan Arı, Yenileme Çalışmaları Süren Bisiklet ve Yürüyüş Yolunda İncelemelerde Bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, yenileme çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, sıcak asfalt serimi ve tartan zemin yapımında görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Nevşehir’de bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak, bisiklet kültürünü arttırmak ve vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla bir yandan yeni bisiklet ve yürüyüş yolları yaparken bir yandan da mevcut olanların bakım ve yenileme çalışmasını yürüttüklerini kaydeden Arı, kentteki bisiklet ve yürüyüş yollarının konforunu arttıracaklarını söyledi.

Bu çerçevede bir süre önce belediye ekiplerince Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki 1,5 km uzunluğundaki bisiklet ve yürüyüş yolunun yenilenmesine yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğünü açıklayan Arı, yapılan çalışma ile birlikte daha önce zemini beton kaplama olan bisiklet yolunun asfalt, parke taşla kaplı olan yürüyüş yolunun zemininin ise tartan yapılacağını belirtti.

Yol boyunca peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştireceklerini kaydeden Arı, çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanacağını açıkladı.