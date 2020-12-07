Başkan Arı, Yenileme Çalışmaları Süren Bisiklet ve Yürüyüş Yolunda İncelemelerde Bulundu
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bisiklet ve yürüyüş yolundaki çalışmaları inceledi. Başkan Arı, tartan pist ve sıcak asfalt yapılan yürüyüş ve bisiklet yolunun 10 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını açıkladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, yenileme çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen Zübeyde Hanım Caddesi’ndeki bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.
Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, sıcak asfalt serimi ve tartan zemin yapımında görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.
Nevşehir’de bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak, bisiklet kültürünü arttırmak ve vatandaşları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla bir yandan yeni bisiklet ve yürüyüş yolları yaparken bir yandan da mevcut olanların bakım ve yenileme çalışmasını yürüttüklerini kaydeden Arı, kentteki bisiklet ve yürüyüş yollarının konforunu arttıracaklarını söyledi.
Yol boyunca peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştireceklerini kaydeden Arı, çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanacağını açıkladı.