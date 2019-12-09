'Başkan Arı Pazarcı esnafının emeğinin, alın terinin yanında'

NEVŞEHİR(MHA) Göreve geldiği ilk günden itibaren Nevşehir Pazaryerinin ve Pazarcı esnafının sorunlarıyla bire bir ilgilenen, Pazarcı esnafının emeğinin ve alın terinin her zaman yanında olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla bir süredir planlanan peynir pazarının daha hijyenik ve modern bir hale getirilmesi için hazırlanan proje hayata geçiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, “Kapalı Pazar yerimizin açıldığı günden beri sıkıntılı olan peynir pazarımız Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı’nın talimatı ve desteğiyle Türkiye’nin en modern, en hijyenik peynir pazarı olma yolunda ilerliyor. İlk adımı attı esnaflarımız, taşın altına elini koydu ve startı verdik. Yüklenici firmayla imzaları attık. Pazarcı esnafımızın en büyük destekçisi Sayın Belediye Başkanımızın da desteğiyle bu projeyi en kısa sürede hayata geçirerek halkımıza daha modern, hijyenik bir peynir pazarı hizmete sunacağız. Projemizde emeği geçen Başkanımız başta olmak üzere tüm esnaflarımıza teşekkürü bir borç biliriz” dedi.