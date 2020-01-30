Başkan Arı Nevşehir Belediye Spor Antrenmanında

Belediye Başkanı Rasim Arı, TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor’un kendi tesislerinde gerçekleştirdiği son antrenmanı ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut ile birlikte bir süre Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı takip eden Arı, antrenmanın ardından oynanan çift kale maçı izledi.

Arı, teknik heyet ve futbolculara Karacabey Belediye Spor müsabakası öncesinde başarılar diledi.