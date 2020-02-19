Başkan Arı, Kazandığı Tazminatlarla Taraftarlara Kavurma Dağıtacak

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor, ligin 24. Haftasında bugün Gazi Stadı’nda İstanbul temsilcisi Halide Edip Adıvarspor ile karşılaşacak.

Saat 13.30’da başlayacak olan müsabaka öncesinde Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı ve hakaret nedeniyle açtığı davalardan kazandığı tazminatlarla taraftarlara kavurma dağıtacak.

Daha önce de mahkeme kararı ile kazandığı tazminatlarla öğrencilere hamsi şöleni ve konser düzenleyerek ve gerçekleştirdiği sıra gecesi programı ile vatandaşlara çiğ köfte dağıtan Arı, tüm taraftarları maça davet etti.

Arı, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, “Kavurmalar hazır, şehir de hazır mı? Nevşehir Belediye Sporumuzun maçından önce kavurma ekmekler tazminat davalarından, takımı son dakikaya kadar desteklemek sizden.” dedi.