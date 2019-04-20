Başkan Arı İle Nevşehir, Dünya Basınında

Brezilya’nın Amazonas Eyaletinin Manaus şehrinde yaşayan 1906 doğumlu Cacılda Marılıa Do Nascımento isimli kadın turistin, yeni yaşını kutlamak için geldiği Nevşehir’e Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yaptığı doğum günü sürprizi dünya basının da ilgisini çekti.

Arı’nın, Do Nascımento isimli kadın turisti konakladığı otelinde ziyaret ederek birlikte doğum günü pastası kesmesi haberi, Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından çeşitli dillerde Avrupa ve Dünya basınındaki abonelerine servis edildi. Haber ayrıca İngilizce olarak yayın yapan Daily Sabah’da da yer aldı.