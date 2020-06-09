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Başkan Arı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Ziyaret Etti
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
Nevşehir 09.06.2020, 15:28
Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara temasları çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı ziyaret etti.
İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelen Başkan Arı, Bakan Soylu ile makamında bir süre sohbet etti.
Arı, Bakan Soylu’ya Nevşehir Belediyesi’nin planlanan ve devam eden çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, daha sonra İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.