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Başkan Arı, Başarılı Personelleri Çeyrek Altın İle Ödüllendirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük bir özveri ile çalışan personelleri çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Nevşehir 30.07.2020, 13:45
Başkan Arı, Başarılı Personelleri Çeyrek Altın İle Ödüllendirdi
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Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan bir grup personel ile meclis salonunda bir araya geldi.

2020 yılının ilk aylarında başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Arı, bu çalışmalarda gecesini gündüzüne katarak fedakârca görev yapan belediye personellerine teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Arı, “Bu şehir bize emanet. Bu emanete hep birlikte, layık olduğu şekilde sahip çıkacağız. Daha güzel bir Nevşehir için fedakârca çalışacak, çabalayacağız. Nevşehir’de bugün herkesin gördüğü bu güzelliklerin ortaya çıkmasında hepinizin büyük emeği var. İşte herkes görevini başarılı ile yaptığı için, her birimiz bu sorumluluğu başarı ile yürüttüğü için Nevşehir hepimizin gurur duyduğu bir kent haline geldi." dedi.

Başkan Arı, daha sonra çalışanların Kurban Bayramı’nı kutlayarak çeyrek altın hediye etti.

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