Son Dakika
Başkan Arı, Başarılı Personelleri Çeyrek Altın İle Ödüllendirdi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük bir özveri ile çalışan personelleri çeyrek altın ile ödüllendirdi.
Nevşehir 30.07.2020, 13:45
Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan bir grup personel ile meclis salonunda bir araya geldi.
2020 yılının ilk aylarında başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Arı, bu çalışmalarda gecesini gündüzüne katarak fedakârca görev yapan belediye personellerine teşekkür etti.
Başkan Arı, daha sonra çalışanların Kurban Bayramı’nı kutlayarak çeyrek altın hediye etti.