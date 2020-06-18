Başkan Arı Ankara Dönüşü Gece Çalışma Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği ve devam etmekte olan çeşitli projelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Başkan Rasim Arı, gece saatlerinde Nevşehir’e döndü.

Ankara’da katıldığı toplantılar ve gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Nevşehir’de de çalışmasını sürdüren Arı, Nar Caddesi, İstiklal Caddesi ve Şifa Meydanı ile Devlet Hastanesi çevresinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ile birlikte incelemelerde bulunduğu alanlarda Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Arı, gecenin ilerleyen saatlerinde Nevşehirlilerin daha sağlıklı içme suyuna kavuşması ve konforlu bir şehir içi ulaşım ağı için çalışan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

Nejdet Ersan Parkı önündeki İstiklal Caddesi’ndeki incelemeleri sırasında evlerinin balkonlarından kendisini selamlayarak, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlarla ve esnaflarla bir süre sohbet eden Arı, “Halkımızın hayır duası bizim için en büyük mükafattır.” dedi.

Nevşehir’in sorunlarının çözümü için Nevşehir Belediyesi’nin gece gündüz demeden tüm imkanları ile çalıştığını belirten Arı, “Bizim bu kadim şehre hizmet etmek gibi bir sevdamız var. Bunun için bir saniye dahi duracak zamanımız yok. Halkımızın bizden beklentilerini, şehrimizin sorunları çok iyi biliyor ve bunları yerine getirmek için ilk günkü aşk ve gayretle çalışıyoruz. “ diye konuştu.