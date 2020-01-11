Başkan Arı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Düzenlenen Programlara Katıldı

İlk olarak Ürgüp ilçesinde Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlama Programı ve Ödül Törenine katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, burada yaptığı konuşmada tüm gazetecilerin bu özel günlerini kutladı.

Basının, halkın çevresinde, ülkesinde ve dünyada meydana gelen gelişmelerden doğru ve tarafsız bir şekilde haber alma hakkını kullanması bakımından son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini vurgulayan Arı, “Yayınladığı haberlerle bir anda milyonlarca insana ulaşabilen basın, haberin objektif, doğru, seviyeli olması yönünde de önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Aynı zamanda vatandaşlarımız ile belediyenin birimleri arasında köprü vazifesi üstlenen basın mensupları; sorunlar karşısında etkili çözüm önerileri, haber ve yorumları ile bizim çalışmalarımıza ayna görevini görmektedirler.” dedi.

Gazetecilik mesleğini, ilkeleriyle kendilerine kural haline getirmiş olan gazetecilerin, köklü gelenekleriyle, gelişen ve çeşitlenen iletişim kaynaklarıyla görevlerini yerine getirirken aydınlatıcı ve yol gösterici işlevi ile de bir yandan toplumun sağlıklı işlemesine katkı sunarken, diğer yandan ise bireylerin ve halkın talep ve beklentilerini en iyi şekilde yansıtarak kurumsal bir görevi de yerine getirdiğini ifade eden Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Nevşehir’imizin yenilenen ve yenilendikçe marka bir şehir haline gelmesi, tanıtılması, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi, eğitim, sağlık ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi haline gelmesinde çok önemli katkılar sağlayan basın mensuplarının bugüne kadar gösterdikleri gayreti, üretkenliği ve değer yüklü anlayışının bundan sonraki süreçte de sergileyeceklerine yürekten inanıyorum. Üreten ve ürettikçe milleti odak noktasına alan Nevşehir Belediyesi hedeflerine; yerel basınımızın özverili çalışmaları ve desteğiyle ulaştığımız ve bundan sonra da ulaşacağımız inancıyla, bizlerle sürekli beraber olan, destek veren ve bu ekibin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerini yaparken aramızdan ayrılan basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum.”

Arı, konuşmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Konsey Başkanı Muammer Başer, ilçe belediye başkanları ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı ödül töreninde meslekte 10,15 ve 20. yılını tamamlayan gazetecilere Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından hazırlanan plaketlerini verdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, gecenin bir diğer programında ise Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazetecilerle buluştu.

Burada bir süre gazetecilerle sohbet ederek günlerini kutlayan Başkan Arı, “Şehrimize yaptığınız katkılardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şehri hep birlikte daha ileriye taşıyacağız.” dedi.

Gecede Arı’ya, Nevşehir basınına yaptığı katkılar ve Nevşehir Basın Anıtı için Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan teşekkür plaketi Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici tarafından verildi.