Başkan Ali Türker’den sitem var

Ocak Başkanı Ali Türker’in o çok konuşulacak sitemli paylaşımı şu şekilde; Tiyatro sunarız, yoksun. Sinemaya gideriz, yoksun. Eğitim yaparız, yoksun. Seminerde yoksun. Konferans hazırlarız, yoksun. Sergi açarız yoksun, Dershane açarız, yoksun. 'Temiz çevre' deriz, yoksun; 'Hayvanlara yardım' deriz, yoksun. Şiir yarışmasında yoksun, Bilgi yarışmasında yoksun. Kitap okuma etkinliğinde de yoksun. Esnaf gezeriz, görmezsin; 'Ahilik' deriz bilmezsin. Üniversite hazırlık kursunda yoksun, Dil kursunu görmezden gelirsin. Deprem eğitimini görmezsin, İlk yardım eğitimine gelmezsin. Beden dili eğitiminde yoksun, Spor kurslarında yoksun, Doğa yürüyüşlerinde de yoksun. Yardımda yoksun, hayırda yoksun, hasenatta yoksun. 'Gariban öğrenci' deriz giydirmezsin, 'Yurtta yer yok' deriz bulmazsın. Uyuşturucuyla mücadele ederiz, katılmazsın, Fidanlar dikeriz, sulamazsın. Çaya çağırırız, icabetin yok, 'Biz gelelim' deriz, davetin yok. Ağzın açıldı mı dersin ki: 'Ülkücü şöyle olmalı, böyle olmalı' Ülkücüyü bilmem ama insan senin gibi olmamalı!

Nevşehir Ülkü Ocakları her koşulda, her platformda, her zaman üreten ve üretmeye devam eden bir bünyeye sahiptir. Etkinliklerimiz, projelerimiz doğrudan amaçlarına yönelik hazırlanmakta ve başarıyla sonuca ulaşmaktadır. Gerek "Genişletilmiş İstişare Toplantıları" ile bütün Nevşehir halkı ile şeffaf bir şekilde yapılanlar değerlendirilip, yapılacaklar planlanmakta, gerekse İl Yönetim Kurulu ile yürütülecek çalışmalar takvimlenip nihayetinde vatandaşımız yararına geciktirilmeden uygulanmaktadır. Faaliyetlerimiz ve projelerimiz kayıt altına alınmakta, faaliyetin/ projenin bitmesiyle raporlanarak dosyalanmaktadır.

Muhataplarına ufacık faydası olmayan ve hiçbir platformda insanlık adına hiçbir şey yapmayan, fakat 'Ülkücü Hareket' şöyle olmalı, Ülkücü böyle olmalı' diye ahkam kesen ne idiğü belirsiz, hiçbir zaman ciddiye alınmayan insanlara da sesleniyoruz: Gelin, bir çay içelim!"