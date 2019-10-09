Başkan Ali Türker’den sitem var
Yaklaşık 2 yıldır Nevşehir Ülkü ocakları başkanlığı görevini yürüten Başkan Ali Türker ve yönetimi, 524 sosyal faaliyet faaliyete imza attı. Ancak bu faaliyetleri görmeden, Ülkü Ocakları hizmet binasına gelmeden eleştirilerde bulunanlara sosyal medya hesabından sitemde bulunarak, “onlar iyi niyetli değiller” dedi.
Ocak Başkanı Ali Türker’in o çok konuşulacak sitemli paylaşımı şu şekilde; Tiyatro sunarız, yoksun. Sinemaya gideriz, yoksun. Eğitim yaparız, yoksun. Seminerde yoksun. Konferans hazırlarız, yoksun. Sergi açarız yoksun, Dershane açarız, yoksun. 'Temiz çevre' deriz, yoksun; 'Hayvanlara yardım' deriz, yoksun. Şiir yarışmasında yoksun, Bilgi yarışmasında yoksun. Kitap okuma etkinliğinde de yoksun. Esnaf gezeriz, görmezsin; 'Ahilik' deriz bilmezsin. Üniversite hazırlık kursunda yoksun, Dil kursunu görmezden gelirsin. Deprem eğitimini görmezsin, İlk yardım eğitimine gelmezsin. Beden dili eğitiminde yoksun, Spor kurslarında yoksun, Doğa yürüyüşlerinde de yoksun. Yardımda yoksun, hayırda yoksun, hasenatta yoksun. 'Gariban öğrenci' deriz giydirmezsin, 'Yurtta yer yok' deriz bulmazsın. Uyuşturucuyla mücadele ederiz, katılmazsın, Fidanlar dikeriz, sulamazsın. Çaya çağırırız, icabetin yok, 'Biz gelelim' deriz, davetin yok. Ağzın açıldı mı dersin ki: 'Ülkücü şöyle olmalı, böyle olmalı' Ülkücüyü bilmem ama insan senin gibi olmamalı!
Muhataplarına ufacık faydası olmayan ve hiçbir platformda insanlık adına hiçbir şey yapmayan, fakat 'Ülkücü Hareket' şöyle olmalı, Ülkücü böyle olmalı' diye ahkam kesen ne idiğü belirsiz, hiçbir zaman ciddiye alınmayan insanlara da sesleniyoruz: Gelin, bir çay içelim!"
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