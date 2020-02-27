Başkan Aktürk'ün Regaib Kandili Mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet AKTÜRK, Üç aylar ve Regaip Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Kandilini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincinin yaşandığını kaydetti.
Kandil gecelerimiz yakarışların, Rahim olan Allah’a sunulacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, rahmetinden yararlanabileceğimiz; umut, huzur ve müjde gecesidir. İnsanlarımız arasında sevgi ve kardeşlik duygularının arttığı; yardımlaşma, dayanışma ve birlik beraberlik düşüncesinin pekiştiği bu günleri iyi değerlendirmeli ve manevi iklimden faydalanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta değerli hemşehrilerim olmak üzere tüm islam aleminin mübarek Regaip Kandili’ni tebrik ediyor. Bu gecenin, nefret, öfke ve kardeş kavgalarının yerini barış ve huzura bırakmasını,yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum" dedi
Ayrıca üç ayların başlangıcı münasebeti ile Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen, Kur’an-ı kerim güzel okuma yarışmalarında dünya birincisi olan değerli hocaların sahne aldığı programa katılan binlerce misafire teşekkür etti.