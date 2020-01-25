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Başkan Aktürk Tüm Ürgüplüleri Elazığ Depremzedeleri İçin Desteğe Çağırdı
TÜM ÜRGÜP’LÜ HEMŞEHRİLERİMİZE ACİL DUYURUMUZDUR.
Nevşehir 25.01.2020, 00:03
TÜM ÜRGÜP’LÜ HEMŞEHRİLERİMİZE ACİL DUYURUMUZDUR.
#Elazığ'da meydana gelen depremden ötürü mağduriyet yaşayan kardeşlerimizin battaniye, kışlık kıyafet ve ısıtıcı ihtiyaçları için desteklerinizi bekliyorum.
Tüm hemşehrilerimizin özellikle “ battaniye, kışlık kıyafet ve ısıtıcı” olacak şekilde desteklerini belediye binamızda toplayıp ivedilikle ulaştıracağız. Duyarlılığınızdan ötürü hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.
Gün Elazığ’ lı vatandaşlarımızın yanında olma günü, gün Gakkoşlara destek olma günü ....
Ecz. Mehmet AKTÜRK
Ürgüp Belediye Başkanı