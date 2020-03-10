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Başkan Aktürk Kadınların Günlerini Çiçeklerle Kutladı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ürgüp ilçesindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, resmi ve özel bankalar ve esnaflık yapan kadınların günlerini çiçeklerle kutladı.
Nevşehir 10.03.2020, 09:04
Ürgüp ilçesindeki birçok kamu kurum ve özel teşebbüs işletmelerde çalışan emekçi kadınlar ile üniversiteli genç kadınların yanı sıra turistik amaçlı Ürgüp’ü ziyaret eden kadınlar, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından bu özel güne göstermiş olduğu duyarlılık ve iletmiş olduğu çiçek ile kendisine teşekkür ederek başarılarının devamını ve selamlarını ilettiler.