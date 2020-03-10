Başkan Aktürk Kadınların Günlerini Çiçeklerle Kutladı

Ürgüp ilçesindeki birçok kamu kurum ve özel teşebbüs işletmelerde çalışan emekçi kadınlar ile üniversiteli genç kadınların yanı sıra turistik amaçlı Ürgüp’ü ziyaret eden kadınlar, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından bu özel güne göstermiş olduğu duyarlılık ve iletmiş olduğu çiçek ile kendisine teşekkür ederek başarılarının devamını ve selamlarını ilettiler.