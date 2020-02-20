Başkan Aktürk Gazi Mecliste AK Partinin Haftalık Olağan Grup Toplantısına Katıldı

Gazi Mecliste Ak Parti grup toplantısına katılan Başkan Aktürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bizzat karşılayanlar arasında yer aldı. Ak Parti grup toplantısına katılan Başkan Aktürk toplantı öncesi ve sonrası bir takım temaslarda bulundu. Temaslarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Kültür ve Turizm Bakan Yrd. Nadir Alpaslan ve Ak Parti milletvekilleriyle yapan Aktürk görüşmelerin son derece verimli geçtiğini inşallah ileriki zaman içinde hemşehrilerimize güzel müjdeli haberler vereceklerini belirtti.

Başkan Aktürk ayrıca Ankara’da kendisiyle yakinen ilgilenen ve her zaman destek olan kıymetli Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye şahsı ve Ürgüp’lü hemşehrileri adına teşekkürlerini ilettiğini belirtti.











