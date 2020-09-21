Başkan Aktürk Avrupa Hareketlilik Haftası İçin Pedal Çevirdi

Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan, Türkiye Belediyeler Birliği'nin yürüttüğü "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde "Bisikletini Al Gel" sloganıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Ürgüp Kavaklıönü mahallesi çevre yolu kavşağından başlayan, bisikletleriyle katılan vatandaşlara Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk eşi Ecz. Melahat Aktürk ile birlikte eşlik ettiler. Ürgüp kent merkezi Cumhuriyet meydanına kadar vatandaşlarla birlikte pedal çeviren Başkan Aktürk, bisiklet severlerle birlikte basın açıklamasında bulundu. Başkan Aktürk; " Avrupa komisyonu, Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde, yerelde ise biz belediyelerin katılımıyla, Avrupa Etkinlik Haftası çerçevesinde bozulan dünyamızın dengesinin yeniden sağlanmasının farkındalığını oluşturmak için böyle bir organizasyona bizlerde katılım sağladık. Ürgüp Belediyesi olarak "Bisikletini Al Gel" kampanyamızdaki temel hedefimiz, eşsiz bir coğrafyaya sahip olan ilçemizin havasını, suyunu, toprağını korumak küresel ısınmanın etkisinin en aza indirgendiğini görmek ve bu vesile ile de amacımız en kısa sürede Covid-19 salgınını ber taraf edip obezitesiz, diyabetsiz, sağlıklı bir beden aynı zamanda sıfır emisyonlu bir çevreyi hedefliyoruz. Tüm Avrupa da olduğu gibi bizler Ürgüp Belediyesi olarak bisikletini al gel dedik. Avrupa hareketlilik haftası vesilesi ile Ürgüp'te düzenlemiş olduğumuz etkinliğe katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve sloganımızı tekrar ediyorum "Haydi Ürgüp Sağlık İçin Harekete Geç". Teşekkür ediyorum".

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen "Bisikletini Al Gel" etkinliğine katılanlar arasında Ürgüp Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, Ürgüp Belediyesi meclis üyeleri, Kamu kurum çalışanları ve 7'den 70'e Ürgüplü bisiklet severler katıldı.