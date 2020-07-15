Başkan Aktürk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde, Türkiye’yi karanlığa gömmek isteyen inlerinde yıllarca sinsice bekleyen darbeci hain teröristler, Aziz şehitlerimizin canlarıyla ve kahraman gazilerimizin kanlarıyla, büyük ve onurlu mücadeleleri ile kurtardıkları kutsal vatan toprakları bir kez daha alçakça saldırıya uğramaktaydı. Düşmanına karşı vatan topraklarını savunmak ve milletinin canını korumak için alınmış Tankını, Uçağını, Helikopterini, Silahını ve mermisini kendi halkına karşı doğrultan ve kullanan hainler 15 Temmuz gecesi planlarını harekete geçirmişlerdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyorum. Bu yolda aldıkları yaraları bir 'İstiklal Madalyası' gibi şerefle taşıyan gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'".