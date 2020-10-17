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Başkan Akçil’den Prokule Türkiye’ye Ziyaret
Adalet Akademisi Eski Başkanı, Yeni Danıştay 10.Daire Başkanı Yılmaz Akçil’den Nevşehirli İş İnsanları Sn.Gökhan Gürlek, Sn.Hasan Gürlek’in Ankara’da Bulunan Şirketleri Prokule Türkiye’ye Ziyaret…
Nevşehir 17.10.2020, 13:21
Nevşehir’in başarılı iş insanları Prokule Türkiye Gayrimenkul Kurucuları Gökhan GÜRLEK, Hasan GÜRLEK; değerli büyüğümüz Sn.Yılmaz AKÇİL beyin iş yerimizi ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz. Başkanımızla eskiye dayalı çok değerli abilik kardeşliğimiz vardır. Başkanımızla sohbetimizde yerli ve milli markamız Prokule Türkiye Gayrimenkul olarak Türkiye’de yaptığımız gayrimenkul projelerimizden yatırımlarımızdan ve kurumsal çerçevede yaptığımız hizmetlerimizden bahsettik.