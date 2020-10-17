Başkan Akçil’den Prokule Türkiye’ye Ziyaret

Nevşehir’in başarılı iş insanları Prokule Türkiye Gayrimenkul Kurucuları Gökhan GÜRLEK, Hasan GÜRLEK; değerli büyüğümüz Sn.Yılmaz AKÇİL beyin iş yerimizi ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz. Başkanımızla eskiye dayalı çok değerli abilik kardeşliğimiz vardır. Başkanımızla sohbetimizde yerli ve milli markamız Prokule Türkiye Gayrimenkul olarak Türkiye’de yaptığımız gayrimenkul projelerimizden yatırımlarımızdan ve kurumsal çerçevede yaptığımız hizmetlerimizden bahsettik.

Gökhan Gürlek ve Hasan Gürlek sözlerinin devamında Yılmaz AKÇİL beyin Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı döneminde akademiye kazandırdığı güzel projeleri çalışmaları vardır. Yeni görev yeri Danıştay 10 Daire Başkalığında da başarılar dileriz dediler.