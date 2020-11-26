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Başantrenör Yücel Sevindi Bahçeşehir Koleji'ni Ziyaret Etti
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Yücel Sevindi'den Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'ne ziyaret.
Nevşehir 26.11.2020, 16:22
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Yücel Sevindi, Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs müdürü Kadri Güvenç ve beden eğitimi zümresini ziyaret etti.
Kampüs müdürü Kadri Güvenç Bahçeşehir Koleji'nin daima sporun, sporcunun ve Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının yanında olduğunu belirtti.
İyi dilekler ile sona eren ziyaret Nevşehir'de sporun geleceği adına umut verdi.