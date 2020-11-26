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Başantrenör Yücel Sevindi Bahçeşehir Koleji'ni Ziyaret Etti

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Yücel Sevindi'den Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'ne ziyaret.

Nevşehir 26.11.2020, 16:22
Başantrenör Yücel Sevindi Bahçeşehir Koleji'ni Ziyaret Etti
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Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Yücel Sevindi, Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüs müdürü Kadri Güvenç ve beden eğitimi zümresini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında sporun ve sporcunun gidişatı, pandeminin etkisi konuşuldu.

Kampüs müdürü Kadri Güvenç Bahçeşehir Koleji'nin daima sporun, sporcunun ve Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının yanında olduğunu belirtti.

İyi dilekler ile sona eren ziyaret Nevşehir'de sporun geleceği adına umut verdi.

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