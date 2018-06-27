Baş Danışman Ellialtı, Belediye Başkanı Seçen’i Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türk Kızılayı’nın sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında zor durumda olan insanlara yönelik yaptığı yardımların hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Bu hizmetler için teşekkür eden Seçen, Türk Kızılayı’nın bundan sonraki çalışmaları için de başarı temennisinde bulundu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Başdanışmanı Murat Ellialtı’ da ,dünyanın önde gelen yardım kuruluşlarından biri haline gelen Türk Kızılayı’nın hayırseverlerin yakın ilgi ve destekleriyle bundan sonraki süreçte de hizmetlerini sürdüreceğini kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen daha sonra ziyaretin anısına Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Başdanışmanı Murat Ellialtı’ya Avanos el sanatları ürünü olan Anfora takdim ederken, Ellialtı’da Belediye Başkanı Seçen’e hediye takdim etti.