Bankamatik arızası sağlık çalışanlarını canından bezdirdi

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Devlet Hastanesi karşısında bulunan, 7 aydır çeşitli arızaları nedeniyle sağlık çalışanlarını canından bezdiren bankamatiğin onarılması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre; İl Sağlık Müdürlüğünün anlaşma yaptığı özel bir bankaya ait bankamatiğin aylardır özellikle maaş çekim günlerinde arıza yapması nedeniyle sağlık çalışanları ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

Konunun banka yetkililerine iletilmesine rağmen halen sorunun devam ettiği belirtilirken, arıza nedeniyle mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının bir kaç günlük gecikmeyle ancak maaşlarını çekebildikleri ifade ediliyor.