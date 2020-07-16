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Bankamatik arızası sağlık çalışanlarını canından bezdirdi
Nevşehir 16.07.2020, 14:06
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Devlet Hastanesi karşısında bulunan, 7 aydır çeşitli arızaları nedeniyle sağlık çalışanlarını canından bezdiren bankamatiğin onarılması bekleniyor.
Konunun banka yetkililerine iletilmesine rağmen halen sorunun devam ettiği belirtilirken, arıza nedeniyle mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının bir kaç günlük gecikmeyle ancak maaşlarını çekebildikleri ifade ediliyor.